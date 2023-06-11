Deprem oldu! Önce Kuşadası sonra Adana'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama var

Türkiye yeni güne depremlerle uyandı. Önce Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.2, hemen ardandan 5 dakika sonra da Adana'da 4 şiddetinde deprem oldu.Abone ol
Türkiye güne iki farklı bölgedeki depremlerle uyandı. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 07.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan açıklama geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Adana'da da deprem oldu
AFAD Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.