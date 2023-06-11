Yola çıkacaklar, yolda olanlar... Kara yollarında durum nasıl?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.Abone ol
Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı - Kuzey Kavşağı kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle önce Edirne istikameti, daha sonra İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Çivril-Denizli yolunun 44-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde (Bartın şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çorum-Sungurlu yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışına bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönlü yapılıyor.
Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 20. kilometresinde bulunan Çavuşlu Köprüsü'nün Tirebolu-Eynesil yönünde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kars-Arpaçay yolunun 21-25. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.