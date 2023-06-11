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Hilali Ahmer'den bugünlere... Türk Kızılay 155 yaşında

Hilali Ahmer'den bugünlere... Türk Kızılay 155 yaşında

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Fatma Meriç Yılmaz, bu iyilik hareketinin çalışmalarını zaman ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdüreceğini bildirdi.

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Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla yola çıkan Türk Kızılay, o günden bu yana yardımsever bağışçılarıyla insanlık için umut ve iyilik taşıyan önemli bir kuruluş olarak varlığını sürdürüyor.

Gönüllüleri ve çalışanlarıyla doğal afet, savaş, salgın hastalık ve birlikteliğe ihtiyaç duyulan anlarda insanlığın umudu olmaya devam eden Türk Kızılay, 155. yaşına girdi.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Yılmaz, Kızılayın yolculuğunun sevgi ve yardımseverlik dolu adımlarla yazıldığını belirtti.

"Kızılay, milletimizin yardımseverliğinin adı oldu"

155 yılı geride bırakan Türk Kızılayın milyonlarca insanın hayatını iyileştirmek ve desteklemek için özveriyle çalıştığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca acil yardım, afet yönetimi, kan bağışı, sağlık hizmetleri ve sosyal projeler gibi birçok alanda Türk Kızılay'n adı güven ve destekle anıldı. Bu güven ve destekle de Kızılay, milyonlarca insanın hayatına dokunarak yüreklere umut aşıladı. Kısacası Kızılay, milletimizin yardımseverliğinin adı oldu. Kızılay, gönüllü çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve sosyal projeleriyle toplumun vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu köklü tarih, gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için de bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin merhamet çınarı olan Kızılayımızı bugüne getiren tüm gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu iyilik hareketi, çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir."

Türk Kızılayın yıllar içinde elde ettiği büyük başarılarla toplumun kalbinde her zaman özel bir yer edindiğini belirten Yılmaz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünün, geçmişteki kahramanlıkları hatırlamak, onları yüreklerde yaşatmak ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsat olduğunu bildirdi.

Birlikte insanlık için daha fazlasını yapabileceklerine olan inancını paylaşan Yılmaz, Türk Kızılay gönüllülerine, destekleyicilerine, bağışçılarına ve paydaşlarına teşekkür ederek bu kişilerin, hayatları değiştiren yardım ve katkılarıyla Türk Kızılayın kalbinde yer aldığını vurguladı.

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