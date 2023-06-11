BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Okullarda son ders zili ne zaman çalacak?

Okullarda son ders zili ne zaman çalacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Abone ol

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Öte yandan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

Mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Köpekler saldırdı! Çorum'da korkunç olay
Köpekler saldırdı! Çorum'da korkunç olay
Bakan görevden aldı! İşte MEB'de kritik göreve getirilen o isim...
Bakan görevden aldı! İşte MEB'de kritik göreve getirilen o isim...
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
CHP kulisi! Ekrem İmamoğlu köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu 'örgüt istiyor' yapacak
CHP kulisi! Ekrem İmamoğlu köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu 'örgüt istiyor' yapacak
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Yola çıkacaklar, yolda olanlar... Kara yollarında durum nasıl?
Yola çıkacaklar, yolda olanlar... Kara yollarında durum nasıl?
Çorum'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Çorum'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
ABD Başkanı Biden F-16'lar için formül arıyor! Yunan basınında panik başladı
ABD Başkanı Biden F-16'lar için formül arıyor! Yunan basınında panik başladı
Deprem oldu! Önce Kuşadası sonra Adana'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Deprem oldu! Önce Kuşadası sonra Adana'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'e tebrik mesajı