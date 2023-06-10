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Bir erkek kadın kılığında yakalandı! İçi doldurulmuş sütyen takıp makyaj yapmış... Nedenini vatandaşlar söyledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de kadın kılığına giren erkek ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Vatandaşlar, sütyen takıp makyaj yaptığı görülen erkeğin hırsızlık yapmak için kadın kılığına girdiğini iddia etti.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi.

Adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı.

Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü.

Vatandaşlar ise şüpheliyi daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia etti.

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