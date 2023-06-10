İrem Derici'den bikinili pozlar! Sevgilisi Atakan Işıktutan'dan flaş yorum: "Detay kaçmaz"
Yoğun konser maratonuna ara vererek kız arkadaşlarıyla Barcelona'ya tatile giden İrem Derici, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Fiziğiyle görenleri hayran bırakan Derici'ye ilk yorum sevgilisi Atakan Işıktutan'dan geldi. Beşiktaş taraftarı olan Işıktutan paylaşıma "Bikini siyah beyaz, detay kaçmaz" dedi.
Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, şu sıralar kendisinden altı yaş küçük Atakan Işıktutan (29) ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiriyor.
Şarkıcı, katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Işıktutan'a aşkını her fırsatta dile getiriyor ve Atakan ile romantik pozlarını Instagram'da paylaşmayı ihmal etmiyor.
TESADÜFÜN BÖYLESİ!
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen popçu, sır gibi sakladığı kardeşi Cemre Derici ile geçtiğimiz günlerde Adana Havalimanı'nda karşılaşmıştı. Derici, o anlara sosyal medya hesabında yer vermişti.
"NE BİÇİM AİLESİNİZ?"
Babası Hulusi Derici'nin diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan İrem Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki; ne biçim ailesiniz?" notunu düşmüştü.