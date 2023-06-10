İrem Derici'den bikinili pozlar! Sevgilisi Atakan Işıktutan'dan flaş yorum: "Detay kaçmaz"

"NE BİÇİM AİLESİNİZ?"

Babası Hulusi Derici'nin diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan İrem Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki; ne biçim ailesiniz?" notunu düşmüştü.