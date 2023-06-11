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Altın ve dolar zirvede rekor rakamlar! Piyasa Uzmanı Hatice Kolçak'tan düşüş bekleyene kötü haber

Altın ve dolar zirvede rekor rakamlar! Piyasa Uzmanı Hatice Kolçak'tan düşüş bekleyene kötü haber

Geçtiğimiz hafta dolar, euro, altında görülmemiş rakamlar görüldü. Yatırımcı yükselişin devamı var mı diye merak ederken uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. İşte dolar ve altında son rakamlar...

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Altın ve dolarda yükseliş devam ediyor. 11 Haziran 2003 Pazar günü  23,3809 alınan dolar 23,3860 dolardan satılıyor.  25,0957 alınan Euro 25,2104 liradan satılıyor. Gram altında da rekor devam ediyor. Alının gram fiyatı 1474 lira seviyesinde...

11 Haziran 2023

Gram altın 1.473,63-1.474,08
Çeyrek altın 2.402,00-2.460,00
Yarım altın 4.818,00-4.905,00
Cumhuriyet altını 9.636,00-9.772,00

Piyasa Uzmanı Hatice Kolçak altın ve dolarda yükselişin devam edeceğini duyurdu ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Kolçak "Gram dolar çıktıkça yukarı çıkacak. Dolar cephesinden baktığımızdan bizi etkileyecek bir şey yok. Dolardan yatırım aracı olmaz belki bir miktar bulundurulabilir. Altın, gümüş, yatırım fonları bunları tutmak lazım. Oralarda yükseliyor. Gümüş fonu gayet güzel. Tek bir şey üzerinden gitmemek gerekiyor.

"Dolar düşer diye bekleyenle var ama..."

Biraz planınızın olması gerekiyor. Ben kısa vadeci değilim. Orta ve uzun vade... Uzun vadede sorun yok. Acil ihtiyacı olanlar alsın kur çıkacak nerede duracağını bilmiyoruz. Dolarla ilgili hala düşer beklentisi olanlar var ama ben böyle bir şey beklemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. " ifadelerini kullandı. 

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