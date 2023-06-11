Türk lirasındaki sert değer kaybı Tether talebini artırdı! Bitcoin ne kadar oldu?

Türk lirasındaki sert değer kaybı ve döviz işlemlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle Türkiye'de Tether başta olmak üzere kripto varlıklara olan ilgi son aylarda arttı.

Abone ol

Türkiye’de dolara dayalı bir kripto varlık olan ve sabit coin olarak bilinen Tether’e yönelik yerel talep, mayıs başlarında arttı ve seçimin ardından da yüksek seviyesini korudu.

Sözcü'de yer alan habere göre kripto varlıkların küresel piyasada değeri düşerken liradaki düşüş nedeniyle Türkiye’deki kripto talebi artarak devam etti. Türk lirası geçtiğimiz hafta tarihi düşük seviyelerini görürken geçen hafta dolar karşısında yüzde 11 değer kaybetti ve dolar/TL kuru haftayı 23,41 seviyesinde kapattı.

Bitcoin 25.766 dolardan, Türk lirası karşısında ise 602.913 TL‘den işlem görüyor.

Kripto işlemlerinde TL payı arttı

Türk lirasındaki sert değer kaybı ise yatırımcıları alternatif kanallara yönlendirdi. Bloomberg’in Kaiko’nun verilerinden aktardığına göre, kripto piyasasında lira ile yapılan işlemler haziran başlarında toplam kripto varlık ticaret hacminin yüzde 10’unu oluşturdu. Bu rakam 2023’ün başında yüzde 4 seviyesindeydi. Küresek kripto işlem hacmi ise günlük 1 trilyon doların üzerinde.

Öte yandan CoinMarketCap’in verilerine göre, Tether’in Türkiye merkezli BTCTürk’teki işlem hacmi payı, Binance’teki yüzde 1’e kıyasla yüzde 20’de bulunuyor. Bu da Türkiye piyasalarında stablecoin’e olan talebin güçlü kaldığına işaret ediyor.

‘Lira ile döviz ve altın almak zorlaştı’

Bloomberg’e konuşan eski bankacı ve öğretim görevlisi Ebru Güven, düzenleyici kurumların döviz ticareti üzerinde yaptığı düzenlemelerin lira ile dolar veya altın almayı zorlaştırdığını söyledi.

Güven, “Stabilcoin’lere yatırım yapmak, insanların servetlerinin değerini korumalarına olanak tanıyor ve enflasyon bu kadar yüksekken varlıkları korumanın yollarından biri olarak görülüyor. İnsanların şu anda sabit coin satın almaları için tek motivasyon bu” dedi.

En yüksek seviyesinde

Veri sağlama şirketi Kaiko’nun analisti Dessislava Aubert konu ile ilgili değerlendirmesinde, yerel pazarlarda Tether’in işlem hacimlerindeki payının 2023 Mayıs ayında 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Aubert, “Tarihsel olarak düşük hacimlere rağmen, Türk piyasalarında sabit coinlere olan talebin güçlü kalması göze çarpıyor” dedi.