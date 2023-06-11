Erzurum'da korkutan deprem! Kuşadası ve Adana da sallandı AFAD'dan açıklama...

ERZURUM'da deprem oldu. AFAD, depremin şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu. Bu sabah da önce Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.2, hemen ardandan 5 dakika sonra da Adana'da 4 şiddetinde deprem olmuştu.

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Erzurum'da korkutan deprem. AFAD'ın son dakika verilerine göre Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye saati ile 10.41'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Adana güne depremle başladı

AFAD bu sabah saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu. Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana'da da deprem oldu

AFAD Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.