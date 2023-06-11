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Diyarbakır’da babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Diyarbakır’da babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde babasını tabancayla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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İlçenin kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu babası Selahattin U'yu tabancayla öldüren ve gözaltına alınan 14 yaşındaki M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

M.U. sevk edildiği Diyarbakır Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu Selahattin U. ile oğlu M.U. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.U, tabancayla babasını yaralamıştı.

Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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