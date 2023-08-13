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Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!

Sivas'ta yayla evi bilinmeyen bir nedenle ateşlere teslim oldu. Ev sahinin gözünün önünde küle döndü. Yangına müdahale edilse de ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Doğanşar ilçesi Çatpınar köyü Çanakçı Yaylası'nda meydana geldi. Geçimini hayvancılık ile sağlayan S.K.'ye ait yayla evinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar yayla sakinleri yangını hortumdan su sıkarak söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi.

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