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Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu

Antalya'da bir gıda fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler süren müdahale sonrası söndürüldü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde sabah saatlerinde bir gıda fabrikasında yangın çıktı. Sanayi çalışanlarının ihbarı üzerine yangın alanına birçok bölgeden itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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