BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
GÜNCEL

Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!

Başakşehir'de park halindeki araçların plakalarını söken plaka hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, önceki gün Başakşehir Bahçeşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki alanda park edilmiş araçları gözüne kestiren hırsızlar geldikleri araçla park halindeki aracın plakalarını çaldı.

Gerçekleştirdikleri hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar araçla gelerek park halindeki araçların önünde durdu. Araçtan inen şahıslar araçların plakalarını kontrol etti.

Hırsızların en kolay çıkartılabilen plakaları aldıktan sonra olay yerinden geldikleri araçla uzaklaştığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Yıkımı süren bina, ortadan ikiye ayrıldı!
Yıkımı süren bina, ortadan ikiye ayrıldı!
Kayseri'de freni patlayan kamyonet facia yarattı! Önce 4 araca, ardından yayaya çarptı
Kayseri'de freni patlayan kamyonet facia yarattı! Önce 4 araca, ardından yayaya çarptı
'Çok güzel hareketler bunlar 2' oyuncularının Tamer Karadağlı videosu sosyal medyada gündem oldu
'Çok güzel hareketler bunlar 2' oyuncularının Tamer Karadağlı videosu sosyal medyada gündem oldu
Fred ailesiyle İstanbul yolunda uçakta sarı lacivertli taraftara mesaj gönderdi
Fred ailesiyle İstanbul yolunda uçakta sarı lacivertli taraftara mesaj gönderdi
Küle dönen Hawaii adası ateş topuna dönmüş dehşet görüntüler geldi
Küle dönen Hawaii adası ateş topuna dönmüş dehşet görüntüler geldi
Azrail teğet geçti! Devrilen motosikletin sürücüsü otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Azrail teğet geçti! Devrilen motosikletin sürücüsü otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazada açılan bagaj kapağından fırladı! Düştüğü yerde can verdi
Kazada açılan bagaj kapağından fırladı! Düştüğü yerde can verdi
Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektif köpeklere yakalandı! 6 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektif köpeklere yakalandı! 6 kilo skunk ele geçirildi