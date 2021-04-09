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Yasemin Sakallıoğlu reklam filmleriyle ekranlarda

Canlandırdığı karakterler ve rol aldığı filmlerle komedi alanında son yılların en başarılı oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez reklam filmleriyle evlerimize konuk oluyor.

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Yasemin Sakallıoğlu’nun bu alandaki ilk projesi olan ve 3 filmlik bir seri olarak ekranlarda yerini alacak reklam filmleri, klasik bir tabirle izleyenleri güldürürken düşündüren bir içeriğe sahip. Bir temizlik robotunun üstün özelliklerinin işlendiği filmlerde, Yasemin Sakallıoğlu bu robotu kabullenmekte zorlanan ve robotla temizlik yarışına giren bir temizlik görevlisini canlandırıyor.

Mizahi dile sahip filmler, Yasemin Sakallıoğlu’nun oyunculuğuyla çok daha  eğlenceli bir hal alıyor. “Eviniz bu temizliği hak ediyor” mottosuyla Aura Cleanmax temizlik robotunun tanıtımını yapan reklam filmleri, pandemi günlerinde evlerimizde hijyenin önemini de vurguluyor.

Sadece yüksek emiş gücü değil ödüllü tasarımıyla da dikkat çeken Aura Cleanmax toz, kir, virüs, bakterileri ve ev tozu akarlarını yüzde 99.9 oranında suya hapsediyor. Cleanmax, evindeki temizlikten emin olmak isteyen kadınlar tarafından kendi kategorisinde en çok tercih edilen ürün olma özelliği de taşıyor.

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