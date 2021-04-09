“Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” diyen AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, "Sözlerim çarpıtıldı." açıklaması yaptı. Yılmaz, paylaşımında "Ne maksatla söylendiği belli olan sözlerimde vücut arayanlara tavsiyem: Laf üretmek yerine iş üretin" ifadelerini kullandı.

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Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada "“Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesini aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız" ifadelerini kullanan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

Açıklamaları tepkilere neden olan Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Demokrasinin en güzel kazanımlarından olan seçim ortamında, rekabet içinde olmak ve kazanma isteği kadar doğal bir durum yoktur. Kazanmak, motivasyonu; motivasyon kazanma isteğini arttırır. Milletimizin üstünde bir güç tanımadık bugüne kadar. Sözlerimi cımbızlayarak, çarpıtmaya çalışanlara, ahlaksız fikirlerine, ne maksatla söylendiği belli olan sözlerimde vücut arayanlara tavsiyem: laf üretmek yerine iş üretin.