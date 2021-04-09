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Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yarın Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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 İletişim Başkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Dokuzuncu Toplantısı için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nin dokuzuncu toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin riyasetlerinde 10 Nisan tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydederek şu ifadelere yer verildi:

"Barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler de temasların gündeminde yer alacaktır. Görüşmelerde ayrıca Kırım Tatarı soydaşlarımızın hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik ortak projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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