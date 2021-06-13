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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Whatsapp sınırlama getirdi! En fazla 5 kez yapılacak

Whatsapp sınırlama getirdi! En fazla 5 kez yapılacak

Whatsapp mesajların iletilme sayısını 5 olarak sınırlandırdı.

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılar tarafından iletilen mesajlara sınırlama getirdi. Buna göre bir mesaj en fazla 5 kere iletilebilecek. 

WhatsApp mesaj iletme özelliğini sınırlandırdı.  Bunun, sahte haberlere karşı mücadelenin bir parçası olarak yapıldığı belirtiliyor. WhatsApp yönetimi, temelde: "Bu mesajı on kişiye iletin yoksa kötü bir şey olur" tarzı sahte mesajların yayılmasını önlemek amacında.

WhatsApp bir mesajın en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi) olduğunu belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek. Bu arada, sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor.

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