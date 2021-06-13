Bakan Selçuk açıkladı! 432 bin Suriyeli çocuk okula gitmiyor

CHP'li vekilin sorduğu soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 432 bin çocuğun okula gitmediğini açıkladı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Suriyeli çocukların eğitime katılımı hakkında verdiği soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkede eğitim çağındaki 432 bin 956 Suriyeli çocuğun okul dışında kaldığını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Gürer, önergesinde, “2020-2021 eğitim yılında okula giden Suriyeli öğrenci sayısının illere ve cinsiyete göre dağılımı nedir? Suriyeli öğretmen sayısı kaçtır? Suriyeli öğrencilerden oluşan okul sayısı kaçtır? Okula devam yaşında olup okulla buluşmayan Suriyeli çocuk sayısı kaçtır? Okula başlayıp eğitimini bırakan Suriyeli sayısı kaçtır?” sorularını sordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, eğitim çağında 1 milyon 272 bin 691 nüfus bulunmaktadır. Eğitim çağındaki nüfusun 839.735’i öğrenci olup, eğitim öğretime dahil edilmiştir. Okullaşamayan 432.956 geçici koruma altındaki öğrencilerin okullara kayıt süreci ise devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Selçuk, ayrıca geçici sığınma altındaki öğrencilerin devlet okullarında, Türk akranlarıyla birlikte eğitim öğretim gördüklerini belirterek “Bu öğrenciler yaklaşık olarak 15 bin 839 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaktadır” dedi.

11 bin gönüllü eğitimci

Okullarda Suriyeli öğretmenlerin de görev yaptıpını aktaran Bakan Selçuk, “Teşvik ödemeleri UNICEF tarafından yapılmakta olan Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda destek olan Suriyeli gönüllü eğiticiler görev yapmaktadırlar. Gönüllü eğitici sayısı 11 bin 911‘dir” diye konuştu.

"Ülkemizdeki Suriyeli sayısı oldukça artacak"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuya ilişkin şunları söyledi: “Hemen hemen her ilde yerleşik yaşama geçen Suriyelilerin okuma çağına gelen çocuklarına doğal olarak eğitim veriliyor. Görünen o ki bu doğum hızıyla, bir kaç yıl sonra gelen ve burada doğan nüfus ülkemizdeki Suriyeli sayısını oldukça artıracak. Her ilde iş kuran, işyeri açan ve mülk edinenlerin geri gitmesinin zor görüldüğü de dikkate alındığında, Türkiye en azından gelecek için gerekli planlamaları bugünden itibaren yapmalıdır” diye konuştu.