BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  DÜNYA

Çin’de doğal gaz patlaması! 11 kişi hayatını kaybetti

Çin’de doğal gaz patlaması! 11 kişi hayatını kaybetti

ÇİN’in Shiyan kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Abone ol

Çin’in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Zhangwan semtindeki bir mahallede yaşanan patlamanın doğal gaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi. Çevredeki onlarca binayı etkileyen patlama sonrasında enkaz altından 144 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Olay sonrası en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 37 kişinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, savaş alanına dönen mahallenin sakinlerinin yerde acı içinde kıvrandığı görülüyor.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den ittifakları önleyecek seçim formülü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul Ankara hızlı tren biletleri 2021 güncellendi kaç para oldu
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu için söylemiş kulislerde konuşuluyor
Avrasya anketinde İYİ Parti ve DEVA sürprizi
Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nisanda 1189 yatırım teşvik belgesi verdi
G7 zirvesinde flaş Çin kararı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Liselerde mezuniyet şartları belli oldu
Babalar günü bugün mü 2021 Babalar günü ne zaman?
Yorumlar