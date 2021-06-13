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Adana'da polisten nikahta koronavirüs uyarısı

İhlas Haber Ajansı
Adana'da polisten nikahta koronavirüs uyarısı

Adana’da polis, nikah törenlerinde vatandaşların pandemi kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Polis, katıldığı törenlerde öncelikle gelin ve damadı tebrik edip hem uyarıp hem de bilgilendirdi.

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Yeni tip korona virüs nedeniyle tam kapanmanın ardından kontrollü şekilde gerçekleştirilen açılma kapsamında nikah törenlerine de yeniden izin verildi.

Ancak korona virüs nedeniyle nikah törenlerinde maske ve mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Bu kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hem bu kurallara uyulup uyulmadığını hem de gelin ve damadı bilgilendirmek için nikah törenlerine katıldı. Polis, katıldığı törenlerde öncelikle gelin ve damadı tebrik edip hem uyarıp hem de bilgilendirdi.

Çiftler, polisin bu denetimlerinden memnun olduklarını, kurallara uyulmadığında sonunun tamamen kapanma olduğunu söylediler.

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