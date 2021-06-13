Avrasya anketinde İYİ Parti ve DEVA sürprizi

Avrasya Araştırma şirketinin yaptırdığı ankete göre İYİ Parti ve DEVA Partisinin farklı bir çıkış yaptığı dikkat çekti.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketten önemli ayrıntılar paylaştı. Özkiraz, "Son anketimizin ham datalarına göre İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor" ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin sıra dışı bir sıçrama yaptığını belirtti.

Sağ iktidar düşüş içine girecek

"Son anketimizin ham datalarına göre İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor" bilgisini paylaşan Özkiraz, "Bu da bize sağ iktidarın çok hızlı bir düşüş içine gireceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını öne sürmüştü

Avrasya Araştırma'nın Başkanı Kemal Özkiraz, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yönelik de çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Özkiraz, "Göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu hem aday olacak hem de kazanacak" diye yazmıştı.

Hatta farklı kazanacak

"Şimdi çok erken gelebilir, kizabilirsiniz hatta ufak bir linç de görebilirim" diyen Kemal Özkiraz, "Ama... Göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu hem aday olacak hem de kazanacak. Hatta farklı kazanacak. Anketler detaya inmedikce asıl söylemesi gerekenleri size söylemez. Bu konuyu uzun uzun anlatacagim" ifadelerini kullanmıştı.