Fenerbahçe'de en kritik 15 gün! 8 oyuncuyla yollar ayrılabilir

25-26 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurula tek aday olarak gireceği tahmin edilen başkan Ali Koç’un yeni teknik direktörü 21 Haziran’da açıklaması bekleniyor. Ayrıca futbolda gidecek-kalacak oyuncular ve yeni transferler de 15 gün içinde belli olacak.

Abone ol

F.Bahçe Kulübü, 2021-22 sezonunun tüm rotasının çizileceği en kritik günleri yaşıyor. Sarı lacivertlilerin yeni başkanı, teknik direktörü, gelecek-gidecek futbolcular, yapılacak transferler ve basketbol şubesinde gerçekleştirilmesi düşünülen operasyonlar önümüzdeki 15 gün içinde netleşecek. Bu süreçte en çok merak edilen konu, futbol takımının yeni teknik patronunun kim olacağı...

Basketbolda 8 oyuncu topun ağzında

Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre 25-26 Haziran tarihlerindeki seçime tek aday olarak girmesi beklenen başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, “Yeni teknik direktörü 21 Haziran’dan sonra açıklarız” ifadesini kullanmıştı. Erkek basketbol şubesinde de oyunculardan Ali Muhammed, Jarell Eddie, Alex Perez, Edgaras Ulanovas, Kyle O’Quinn, Danilo Barthel, Kenan Sipahi ve Berkay Candan’ın gönderilme ihtimali var.

Önümüzdeki 15 günde Fenerbahçe Kulübü’nü neler bekliyor?

1- Teknik direktör ve ekibi açıklanacak.

2- Yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek.

3- Gidecek-kalacak futbolular belirlenecek.

4- Yerli ve yabancı transferler açıklanacak.

5- Sezon hazırlıklarının programı belli olacak.

6- Basketbol takımındaki revizyon netleşecek.