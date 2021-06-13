BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da feci ölüm! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da feci ölüm! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

 KONYA’da devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Kenan Alpcan (45) idaresindeki 42 ADC 668 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kenan Alpcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör saldırısına kınama
Bakan Fahrettin Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek
Mardin'de kahreden haber: Otomobilin çarptığı 2 öğretmen öldü
Başkent’te cinayet! Bir kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu katil o çıktı
EURO 2020'de Belçika, Rusya'yı 3 golle geçti! 'Kahin kedi' doğru bildi
ABD'de ıstakoz avcısının başına gelen inanılmaz! Dev balina ağzına aldı sonra tükürdü
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan!
Yorumlar