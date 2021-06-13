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Olay yeri Kocaeli! Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

Olay yeri Kocaeli! Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Hüsnü Bozkurt (80), şans eseri dallarda asılı kaldı. İtfaiyeciler tarafından ağaçtan indirilen Bozkurt, hastanede tedavi altına alındı.

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Erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü Bozkurt, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşerken bir kaç metre sonra dallarda asılı kaldı. Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt'u yoldan geçen bir kişi fark ederek 112 Acil'e bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt'u mahsur kaldığı yerden indirdi. Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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