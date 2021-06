Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'nca, Afrin'de PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından düzenlenen ve aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği terör saldırısı lanetlendi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Afrin şehrine PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesi'ne ve acil bölümüne bugün PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat’tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz. Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz" denildi.