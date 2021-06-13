MHP'den ittifakları önleyecek seçim formülü

MHP'nin seçimde partilerin ittifaklarını engelleyip kendi partileriyle seçime girebilmeleri için barajı düşürecek yeni formül düşündüğü iddia ediliyor.

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Seçimlerin giderek yaklaşmasıyla beraber tartışılan seçim barajı kaç olmalı formüllerine MHP'den yeni bir teklif daha geldi. Kulislerde yüzde 7 baraja Cumhur İttifakı tarafından sıcak baktığı konuşulurken yüzde 5 ihtimalinin de masada olduğu dillendiriliyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 yıl kala siyasi partilerde 'seçim barajı' konusundaki tartışmalar devam ediyor. MHP ile AK Parti daha önce, 'MHP’nin isteği üzerine', seçim barajının 'yüzde 7 olması' noktasında uzlaşıya vardı.

Ancak AK Parti, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında hazırladığı ve önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sonra da MHP’nin bilgisine sunulan Siyasi Partiler ile seçim yasaları üzerindeki çalışmasında, ikinci bir seçenek olarak “yüzde 5 seçim barajı” koşuluna da yer verildi. “Her ne kadar başlangıçta MHP yüzde 7 seçim barajında ısrar etse de yüzde 5’lik barajın da parti içinde tartışılmaya başlandığı” öne sürüldü. MHP’nin, “bu kez ‘Seçim barajı yüzde 7 olsun” önerisinde ısrar etmeyeceğine, AKP ile uzlaşı yoluna gideceğine” işaret ediliyor.

AK Parti’nin hazırladığı yasa taslağında MHP’nin istediği partilerin hazineden yardım alabilme şartının yüzde 3’ten 5’e çıkarılması da yer alıyor. Yüzde 3 bandındaki partilerin “yüzde 5 barajını aşabilmek için daha çok çaba sarf edeceği ve bu nedenle de ittifak blokunun içinde yer almak istemeyeceğine” dikkat çekildi.