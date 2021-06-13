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Mısırlı gazeteciden Mohammed Alsaloussi açıklaması: İsmini hiç duymadım, milyarder falan olamaz

Mısırlı gazeteciden Mohammed Alsaloussi açıklaması: İsmini hiç duymadım, milyarder falan olamaz

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Şeyma Subaşı'nın nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin tanınan bir kişi olmadığını belirtti.

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Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'dan Sonat Bahar'a açıklamalar yaptı.

Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, 'milyarder falan olamaz' yorumunda bulundu.

Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları söyledi: 

-Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karIsıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...

-Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.

- Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.

-Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik.

-Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım.

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