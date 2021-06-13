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Netanyahu yönetimini bitirecek oylama bugün

Netanyahu yönetimini bitirecek oylama bugün

İsrail'de Netanyahu yönetimini bitirecek koalisyon oylaması bugün yapılacak

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu dönemini sona erdirecek koalisyon hükümetinin güven oylaması bugün Mecliste gerçekleştirilecek.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık yapan ve Mart 2009'dan bu yana koltuğu aralıksız elinde bulunduran Netanyahu yönetiminde sona yaklaşıldı.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde oluşturulan koalisyon hükümetinin güven oylaması yerel saatle 16.00'da yapılacak.

Lapid-Bennett koalisyonunun kurulabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin güvenoyuna ihtiyaç duyuluyor.

Netanyahu'ya muhalif 8 partinin oluşturduğu koalisyonun toplam milletvekili sayı ise 62.

Her ne kadar milletvekili sayısı güvenoyu için kritik eşikte olsa da İsrail basını, Lapid-Bennett koalisyonunun büyük olasılıkla yeterli desteği alarak göreve başlayacağını yazıyor.

Bennett yeni başbakan olacak

Koalisyon hükümeti güvenoyu alırsa 12 yıllık Netanyahu iktidarı sona erecek ve Yamina lideri Bennett başbakanlık koltuğuna oturacak.

Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüttükten sonra Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

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