Vodafone "Memnunbüsler" ile kullanıcılara 20 milyon liralık fayda sağlandı

Vodafone, müşterilerini 5G'ye hazırlamak amacıyla yola çıkardığı Memnunbüsleri ziyaret eden 60 bini aşkın kişiye, 20 milyon lira değerindeki indirim ve hediyelerle katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 5G'nin yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Şirketin, müşterilerini 5G teknolojisine hazırlamak ve Türkiye genelinde 5G farkındalığı oluşturmak amacıyla yola çıkardığı Memnunbüsler yaklaşık 50 bin kilometre yol katederek turunu tamamladı.

Bu kapsamda 60 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Memnunbüslerde 40 günlük seyahat boyunca 11 bin hediye kuponu dağıtan şirketin sunduğu indirim ve hediyelerin bedeli 20 milyon liraya ulaştı.

Şirket, Memnunbüslerdeki bilgilendirme masalarında ziyaretçilere "5G nedir?", "5G'ye hazır olmak için neler yapılmalı?" gibi konularda bilgi verdi.

Şirket, yeni tarife teklifleri ve Vodafone FLEX çatısı altında sunduğu 5G telefon faydalarını Memnunbüslerde tanıttı. Ayrıca şirket, Memnunbüslerde, 5G uyumlu telefonlarda Vodafone FLEX indirim kodu, seçili 5G uyumlu telefonlarda 5 bin lira indirim, Vodafone tarifelerinde indirim, "Vodafone Pay" faydası, voleybol kadın milli takım forması, tüm şehirlerde geçerli yemek indirim çeki gibi farklı indirim ve hediyeler de sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör olduklarını belirterek, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçede aynı anda 5G'yi hizmete sunduklarını aktardı.

5G'ye hazırlanırken en önemli konularından birinin, altyapılarının yanı sıra müşterilerini de 5G'ye hazırlamak olduğunu vurgulayan Şahin, "Bunun için pek çok çalışma yaptık. İllerde 5G hakkında farkındalık yaratmak ve müşterilerimizin bu önemli dönüşüme hazır olmasını sağlamak için özel olarak donattığımız toplam 5 Memnunbüs ile Türkiye'yi gezdik." ifadelerini kullandı.

Şahin, Memnunbüsleri bizzat ziyaret eden kullanıcı sayısının 60 bin kişiye ulaştığını kaydederek, toplam 20 milyon liralık fayda sağladıklarını belirtti.