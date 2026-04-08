Özgür Özel'den ara seçime kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçime kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, "Gündemimizde ara seçim yok demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısına olumsuz yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Ara seçim yapılması da anayasal zorunluluk. Anayasa'nın bir önceki maddesi Cumhurbaşkanının seçilmesine seçilir diye yazıyor. Gücünün Anayasa'dan alıyorsun, bütün yetkileri kullanıyorsun bir sonraki maddede seçimlerden 30 ay geçtikten sonra eksilme varsa ara seçim yapılır diyor, buna 'Ara seçim yok' diyorsun. Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir zaten onun işi değil ki, ara seçim yapmak yasamanın işi. Sen güya bu Anayasa değişikliği geldiğinde yani artık bakanlar ve yürütmenin başı meclisin içinden seçilmediğinde, meclise karşı sorumlu olmadığında kuvvetler ayrılığı olacak, meclis kendi işini yapacak, Biz kendi işimizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim yapmak Meclis'in işi. Gündemimizde ara seçim yok demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir. Sen kim oluyorsun da.