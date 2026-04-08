Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza

Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 7 Nisan'da toplantı yaptığı belirtildi. Toplantı kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Öte yandan Kurul, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda da fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

Galatasaray taraftarı merak ediyordu! Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu
Foto Galeri Galatasaray taraftarı merak ediyordu! Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:
Ateşkes sonrası Netanyahu İsrail'de muhalefetin hedefi oldu
Ateşkes sonrası Netanyahu İsrail'de muhalefetin hedefi oldu
The Economist'ten ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin çarpıcı yazı
The Economist'ten ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin çarpıcı yazı
Ömer Çelik'ten 'Geçici ateşkes' açıklaması: Bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz
Ömer Çelik'ten 'Geçici ateşkes' açıklaması: Bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na yeni atama
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na yeni atama
NATO'nun kalbine Çin hançeri... Yunan albay "Truva Atı" çıktı!
NATO'nun kalbine Çin hançeri... Yunan albay "Truva Atı" çıktı!
Savaş Dubai konut piyasasını vurdu sokaklar boş oteller ıssız satışlar dibe vurdu
Savaş Dubai konut piyasasını vurdu sokaklar boş oteller ıssız satışlar dibe vurdu
Otomobil devrildi! Feci kazada ölenler var
Otomobil devrildi! Feci kazada ölenler var
İşçi WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal karar
İşçi WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal karar
Dışişleri Bakanlığı'ndan geçici ateşkese ilişkin ilk açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan geçici ateşkese ilişkin ilk açıklama
Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu!
Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu!