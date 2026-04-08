BIST 13.575
DOLAR 44,49
EURO 52,12
ALTIN 6.869,10
DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ve ABD arasında varılan İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasının "İran’ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği” bir çerçevede şekillendiğini ifade ederek, anlaşmayı ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ali Hamaney’in "kanının meyvesi" ve "İran halkının sahadaki varlığının bir başarısı" olarak nitelendirdi.

Abone ol

Pezeşkiyan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır. Bugün de aynı şekilde diplomasi meydanında, savunma meydanında sokakta ve hizmet ulaştırmada yan yana durmaya devam edeceğiz."

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli Bakan'ın tehditlerine Hakim Ziyech'ten tokat gibi cevap
İsrailli Bakan'ın tehditlerine Hakim Ziyech'ten tokat gibi cevap
ABD-İran arasındaki geçici ateşkese dünya genelinden destek
ABD-İran arasındaki geçici ateşkese dünya genelinden destek
Çin, ABD-İran ateşkesini olumlu karşıladı
Çin, ABD-İran ateşkesini olumlu karşıladı
Tarsus’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Tarsus’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Beklenen karar çıktı
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Beklenen karar çıktı
TCMB savaş döneminde 50 milyar dolar döviz sattı
TCMB savaş döneminde 50 milyar dolar döviz sattı
TFF'den Mircea Lucescu kararı! Tüm liglerde uygulanacak
TFF'den Mircea Lucescu kararı! Tüm liglerde uygulanacak
İran basını duyurdu! İki adada peş peşe patlamalar meydana geldi
İran basını duyurdu! İki adada peş peşe patlamalar meydana geldi
Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza
Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza
İran'dan net mesaj! "Kabul edilmezse anlaşma olmayacak"
İran'dan net mesaj! "Kabul edilmezse anlaşma olmayacak"
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama: