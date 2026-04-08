BIST 13.539
DOLAR 44,54
EURO 52,06
ALTIN 6.870,81
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi, bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Duran, NSosyal hesabından ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi, bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum. Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır."

Türkiye'nin sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilediğini, krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlendiğini belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
