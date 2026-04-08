Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na yeni atama

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na Serpil Günal Atandı!

Serpil Günal, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat’ta Hasar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Günal, daha önce Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik’te Teknik Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ (TARSİM) Genel Müdür, Ziraat Bankası’nda Tarım Kredileri ve Bankasürans Grup Başkanlığı ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serpil Günal, aynı yıl Gazi Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Kariyerine Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ile başlayan Günal, bankacılık kariyeri boyunca ticari ve bireysel krediler, fiyatlama, pazarlama ve banka sigortacılığı alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Atılım Üniversitesi’nde MBA programını 2006 yılında tamamlayan Günal, Ağustos 2018 – Ocak 2020 tarihleri arasında Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik AŞ’de Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ocak 2020 – Mayıs 2023 döneminde Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ’de Genel Müdür olarak görev alan Günal, Ağustos 2023 – Temmuz 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası AŞ’de Tarım Kredileri ve Bankasürans Grup Başkanı olarak görev yaptı.

Temmuz 2024 itibarıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri olarak görev yapan Günal, bu görevini 2025 yılı sonuna kadar sürdürdü.