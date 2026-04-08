ABD basını yazdı, ateşkesinin perde arkası! Facianın eşiğinden böyle dönüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği son sürenin dolmasına yakın ''Bir medeniyet yok olacak'' tehdidinde bulundu. Trump'ın tehdidinin ardından müzakerelerde ilerlemeler oldu ve iki ülke 2 haftalık ateşkeste anlaştı. ABD basını, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü, ateşkese giden süreçte neler yaşandığını yazdı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala iki ülkeden ateşkes açıklaması geldi. Trump'ın, İran'a yönelik son tehditleri nedeniyle tüm dünya diken üstündeyken gelen ateşkes açıklamasıyla rahat bir nefes alındı. İran'ın ateşkesi kabul etmesindeki süreci ise ABD basını kaleme aldı.

ABD ve İran ateşkesinin perde arkası! Facianın eşiğinden böyle dönüldü

İran'ın kararını değiştirmesinde yeni dini lider Mücteba Hamaney'in müzakerecilere anlaşma yönünde ilerleme talimatı vermesi kritik rol oynadı.

ABD ve İran arasındaki temaslarda Pakistanlı arabulucular, Türkiye ve Mısır dışişleri yetkililerinin de desteğiyle iki haftalık ateşkes teklifi hazırlandı.

Son saatlerde İran'ı Çin'in ikna ettiği ve Hamaney'in talimatının 'kırılma noktası' olduğu belirtildi.

Pakistan'da planlanan müzakerelerin cuma günü görüşülmesi ve ABD heyetine JD Vance'ın liderlik etmesi bekleniyor.

MÜCTEBA HAMANEY'İN KRİTİK TALİMATI

Axios'un 11 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran'ın kararını değiştirmesinde yeni dini lider Mücteba Hamaney'in ilk kez müzakerecilere anlaşma yönünde ilerleme talimatı vermesiyle değişti.

Habere göre, ABD ve İran arasındaki temaslar hafta başında gergin başladı. ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın sunduğu 10 maddelik karşı teklifi "felaket" olarak niteledi. Pakistanlı arabulucular yeni taslakları, taraflar arasında taşıdı. Türkiye ve Mısır'daki dışişleri yetkililerinin de uzlaşma yolunda verdiği destekle pazartesi gecesi iki haftalık ateşkes için bir teklif hazır hale getirildi.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni bir karar beklendi. Suikast tehlikesi nedeniyle ulaklar aracılığıyla iletişim sağlayan Hamaney son 2 günde, sürece bizzat dahil oldu. Bu süreçte İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de hem müzakereleri yürütmede hem de Devrim Muhafızları'nı anlaşmaya ikna etmede kritik rol oynadığı ifade edildi.

İRAN'I ÇİN İKNA ETTİ

İran'ı ise son saatlerde ise Çin'in ikna ettiği belirtildi. Ancak iki kaynağa göre Hamaney'in müzakerecilere "anlaşın" talimatı vermesi "kırılma noktası" oldu. Bölgesel bir kaynak "O yeşil ışık yakmasa anlaşma olmazdı" dedi.

Trump'ın ''Bir medeniyet yok olacak'' açıklamalarının ardından bazı İran medya kuruluşları Tahran'ın masadan kalktığını tüm kapıları kapattığını yazdı. Axios'a konuşan kaynaklar, bunun doğru olmadığını belirtti. Hatta öğle saatlerinde ateşkese sıcak bakılmaya başlandığı ifade edildi. Akşam saatlerinde ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla her iki tarafı da teklifi kabul etmeye çağırdı.

NETANYAHU'DAN TAAHHÜT İSTENDİ

Trump'ın ateşkesi kabul ettiğini duyurmadan hemen önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak ateşkese bağlı kalacağına dair taahhüt aldı.

Daha sonra da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşen Trump anlaşmayı noktaladı. Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından 15 dakika sonra ise ABD ordusuna "dur" emri verildi.

KRİTİK GÜN CUMA

Son olarak ise Pakistan'da planlanan müzakerelerin cuma günü görüşülmesi, ABD heyetine Trump'ın yardımcısı JD Vance'ın liderlik etmesi bekleniyor.

Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun İran'ın nükleer materyalden vazgeçme, uranyum zenginleştirmeyi durdurma ve balistik füze programını terk etme gibi konularda ABD'den güvence aldığını söyledi.