Dışişleri Bakanlığı'ndan geçici ateşkese ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan geçici ateşkese ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bölgede tırmanan gerilimin ardından taraflar arasında sağlanan geçici ateşkes kararına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Diplomatik kaynaklardan paylaşılan metinde, silahların susması yönünde atılan adımın önemine dikkat çekilerek Ankara'nın resmi tutumu şu sözlerle kamuoyuna duyuruldu:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."

