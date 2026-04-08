Savaşı sona erdirmek için ilk yüz yüze görüşme tarihi belli oldu!

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ilk tur yüz yüze görüşmelerinin, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasının planlandığı iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Washington ile Tahran arasında ilk yüz yüze müzakerelerin, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 2 haftalık geçici ateşkese giden süreçte önemli rol oynadığı, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da müzakerelere dahil olduğu belirtildi.

ABD heyetine başkanlık edecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 10 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde ABD heyetine başkanlık etmesinin beklendiği iddia edildi.

Öte yandan Axios'a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Görüşmelere dair temaslar var ancak Trump veya Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadıkça hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz." ifadesini kullandı.

