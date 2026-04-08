ABD-İran arasındaki geçici ateşkese dünya genelinden destek

Birçok ülke, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiklerini duyurmasının ardından birçok ülke, geçici ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kalıcı barışa giden yolun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bölgedeki çatışmaya taraf tüm aktörlere uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Almanya

Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin, ABD ile İran arasında gece saatlerinde varılan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek bu önemli anlaşmanın sağlanmasında yaptığı aracılık için Pakistan'a teşekkürlerini ilettiklerini aktardı.

Rusya

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki çatışmada sağduyunun kazandığını belirtti.

Medvedev, ABD ile İran arasındaki çatışmaların durdurulduğunu hatırlatarak "Her iki taraf da zafer ilan etti. Peki kim kazandı? Beyaz Saray'ın İran medeniyetini yok edeceğine yönelik açıklamaların zedelediği sağduyu kazandı. Bununla birlikte Trump'ın 10 maddelik planı istişare etmeyi kabul etmesi, İranlıların başarısı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 haftalık ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek arabuluculuk yapan tüm tarafların çabalarının takdir edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu gelişmenin bölgede gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacağı ifade edilerek taraflara mevcut sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi amacıyla yapıcı diyalog çağrısında bulunuldu.

Avrupa Birliği

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ateşkesin bir fırsat olduğunu ancak sorunun temel nedenlerinin çözülmediğini, arabuluculuk çabalarının sürmesi gerektiğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD-İran ateşkesiyle ilgili "Bu, tehditleri azaltmak, füze saldırılarını durdurmak, deniz taşımacılığını yeniden başlatmak ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomasi için alan oluşturmak adına çok ihtiyaç duyulan bir fırsat yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştüğünü kaydeden Kallas, ilk anlaşmanın sağlanmasına katkıları dolayısıyla Dar'a teşekkür ettiğini aktardı.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, geçici ateşkese ilişkin Avusturya'nın "Ö1 Morgenjournal" radyo kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Meinl-Reisinger, geçici ateşkesten memnun olduklarını belirterek "İran Savaşı'ndaki ateşkes önemli bir nefes alma fırsatı. Şimdi müzakereler başlamalı. Bu savaşta yaşananlar Avusturya'yı da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, diplomatik bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız bizim çıkarımıza." ifadelerini kullandı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 haftalık ateşkese ilişkin "Arzumuz, ateşkesin Lübnan'ın tamamını içermesini sağlamaktır." dedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Macron, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sahada tamamen uygulanmasını ve bu sürecin İran'ın nükleer, balistik ve bölgesel meselelerine kalıcı bir çözüm bulunmasına ilişkin müzakerelere izin vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılayan Macron, "Ateşkes ilan edilmesi çok iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Asim Munir'in arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin önemine dikkati çekti.

Tokayev, söz konusu mutabakatın, Trump ile İran'ın üst düzey yönetimi başta olmak üzere çatışmaya taraf tüm ülkelerin iyi niyeti ve sağduyusu sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

İngiltere ve İrlanda

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçici ateşkese ilişkin, X hesabından paylaşımda bulundu.

Ateşkesin "bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacağını" belirten Starmer, "Ortaklarımızla birlikte bu ateşkesi desteklemek ve sürdürmek, onu kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris de ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı da içeren geçici ateşkes, çatışmanın sürdürülebilir ve kalıcı şekilde sona erdirilmesi için tam anlamıyla değerlendirilmesi gereken fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, X hesabından yaptığı paylaşımda, geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Stubb, savaşın sona erdirilmesine yönelik tüm çabaları desteklemeye ve bu ateşkesin Hürmüz Boğazı ile Orta Doğu'da daha kalıcı bir düzenlemeye dönüşmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Letonya

Letonya Başbakanı Evika Silina, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Silina, "Anlaşmanın uygulanması, bölgede kalıcı barışın sağlanması açısından kilit önemdedir. Letonya, anlaşmanın mümkün hale gelmesine katkı sağlayan tüm ülkelerin çabalarını takdir etmektedir. İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açmalıdır." ifadelerini kullandı.

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İran geçici ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Eide, dünyanın tehlikeli bir tırmanışın eşiğine geldiği anda diplomasiye fırsat sunulduğunun altını çizerek paylaşımında, "Pakistan'ı, Türkiye ve Mısır ile birlikte diyalog için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarından dolayı takdir ediyorum." ifadesine yer verdi.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X'ten yaptığı paylaşımda ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Stenergard, "Şimdi tüm tarafların bölgedeki güvenliği korumak, hayati öneme sahip küresel tedarik zincirlerini güvence altına almak ve masum sivilleri korumak amacıyla azami ölçüde itidal göstermesi hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Danimarka

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ciddi bir küresel ekonomik gerilemeyi önleyebilecek olan ABD-İran geçici ateşkesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Rasmussen, X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya bugün dünden daha iyi bir yer mi? Tartışmasız. Peki 40 gün öncesine göre? Bu, oldukça şüpheli. Zamanda geri gidemeyiz. Bu yüzden, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişi yeniden tesis edebilecek ve ciddi bir küresel ekonomik gerilemeyi önleyebilecek olan ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum."

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Tsahkna, bunun sürdürülebilir diplomasi, bölgesel istikrar ve kalıcı barışa dönüşmesinin öncelik olduğunu ifade etti.

Tsahkna, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da sona erdirilmesi için kararlılığın gerektiğine dikkati çeken Sybiha, "Moskova'yı ateşkesi ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yeterli kararlılığı gösterme vaktinin geldiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik planın sadece bölge için değil, dünyadaki barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından umut verici olduğunu kaydetti.

Bu önerinin sadece İran için değil, Irak, Lübnan ve Yemen'i de kapsayan kapsamlı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Enver, ayrıca başta Gazze olmak üzere, Filistin halkına yönelik soykırım ve yerinden edilmenin sona ermesini sağlamanın da ilgili tarafların görevi olduğunu vurguladı.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de X'ten yaptığı paylaşımda, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasını sağlamak üzere uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalıştığını belirten Albanese, gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları dolayısıyla Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Albanese, Avustralya'nın, ateşkesin sürdürülmesini ve çatışmanın çözüme kavuşturulmasını istediğini vurgulayarak tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya ve sivilleri korumaya davet etti.

Japonya

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, 2 haftalık ateşkesi "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Kihara, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesinin öncelik olduğunu belirterek diplomatik çabalarla yakında "nihai anlaşmaya" ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da X'ten yaptığı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Çatışmayı sona erdirmeye yönelik tüm çabalara arka çıktıklarını aktaran Peters; Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın çözüm arayışındaki rolüne teşekkür etti.

Peters, kalıcı ateşkes için gelecek günlerde önemli adımlar atılması gerektiğine işaret ederek Yeni Zelanda'nın bu yöndeki tüm girişimlere destek vereceğini kaydetti.

Güney Kore

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Il, 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Park, söz konusu adımın, küresel enerji tedariki açısından öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden başlaması açısından zemin hazırladığını belirterek gemilerin boğazdan güvenli geçişine yönelik beklentilerini dile getirdi.