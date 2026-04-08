Trump şönetimi ABD işbirlikçisi 1100 Afgan vatandaşına ülke arıyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Katar'daki bir askeri üste bir yılı aşkın süredir bekleyen 1100'den fazla Afgan vatandaşını yerleştirmek için Asya ve Afrika ülkeleriyle müzakere ettiği ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından tahliye edilen ancak Trump'ın Afganlara yönelik seyahat kısıtlamaları nedeniyle ABD'ye girişlerine izin verilmeyen 1100'den fazla Afgan, bir yılı aşkın süredir Katar'daki Es Sayliye askeri kampında mahsur kalmış durumda.

Bu nedenle ABD, askeri üssü kapatabilmek amacıyla Afganları kabul etmesi için Afrika ve Asya'daki ülkelerle görüşüyor.

Katar'daki Es Sayliye askeri kampının, ABD ile işbirliği yapmış ve ülkeye gelmek için başvuruda bulunmuş Afganlar için bir geçiş noktası olarak hizmet vermesi planlanmıştı.

Vizeleri 2024'e kadar onaylanan birçok Afgan, kamptan ayrılıp ABD'ye gitmeyi başardı ancak Trump'ın Ocak 2025'te göreve gelmesiyle Afganların ABD'ye giriş yapmalarını sağlayan birçok yol kapandı.

Yetkililer, kampın işletilmesinin ABD'ye ayda 10 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Trump'ın ateşkes kararı İsrail'i şaşırtmış! Meğer son anda...
ABD Başkanı Trump'ın ateşkes kararı İsrail'i şaşırtmış! Meğer son anda...
Medipol uzmanından ilk belirti uyarısı: Prostat büyümesinin bu ilk sinyalini kaçırmayın
Medipol uzmanından ilk belirti uyarısı: Prostat büyümesinin bu ilk sinyalini kaçırmayın
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam
Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam
Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor
Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor
İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"
İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düştü, euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düştü, euro...
MGK Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki konular
Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı
Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı
Osmaniye'de sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'
İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'