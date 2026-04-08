Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında raylara düşen bir kadın yolcu ekiplerce kurtarılırken, yaşananlar nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

Abone ol

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan olay sırasında raylara düşen başka bir kadın yolcunun ise kurtulduğu öğrenildi. Bu nedenle hatta bir süre aksama yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan acı olaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."