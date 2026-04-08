BIST 13.486
DOLAR 44,55
EURO 52,14
ALTIN 6.894,51
HABER /  GÜNCEL

Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında raylara düşen bir kadın yolcu ekiplerce kurtarılırken, yaşananlar nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

Abone ol

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan olay sırasında raylara düşen başka bir kadın yolcunun ise kurtulduğu öğrenildi. Bu nedenle hatta bir süre aksama yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan acı olaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam
Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam
Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor
Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor
İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"
İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düştü, euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düştü, euro...
MGK Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki konular
Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı
Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı
Osmaniye'de sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'
İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki yoğunluğu düzenlemeye yardımcı olacaklarını belirtti
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki yoğunluğu düzenlemeye yardımcı olacaklarını belirtti
Bakanlıktan yeni düzenleme! İkinci elde kapsam genişliyor bu ürünlerde...
Bakanlıktan yeni düzenleme! İkinci elde kapsam genişliyor bu ürünlerde...
Trump açıkladı, İran'ı ateşkese ikna eden ülke belli oldu! Son anda devreye girdiler
Trump açıkladı, İran'ı ateşkese ikna eden ülke belli oldu! Son anda devreye girdiler