Çin, ABD-İran ateşkesini olumlu karşıladı

Çin, ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda varılan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirirken, ateşkeste doğrudan katkısı olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Pekin'in krizin başından bu yana ateşkesi ve çatışmanın siyasi yollarla çözümünü savunduğunu belirtti.

Sözcü Mao, AA muhabirinin Çin'in Pakistan arabuluculuğundaki ateşkes sürecinde herhangi bir tarafla doğrudan temas kurup önerilerde bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve Pakistan ve diğer ülkelerin çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Çin'in doğrudan dahli olup olmadığını doğrulamaktan kaçınan Mao, "Çin, Körfez'de ve Orta Doğu'da uzun dönemli istikrarın sağlanması için başından beri ateşkesi ve çatışmanın siyasi araçlarla çözümünü savunuyor ve bu yönde çaba gösteriyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, AFP haber ajansının Çin'in ateşkes sürecine dahil olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Olduklarını duydum." diyerek, İran'ı müzakereye Pekin yönetiminin teşvik ettiğini ima etmişti.

AP haber ajansı da İran kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çinli yetkililerin müzakereler sırasında İranlı yetkilileri ateşkes için bir yol bulmaya teşvik ettiği, öte yandan Pakistan, Türkiye ve Mısır aracılığıyla müzakerelerde etkili olduğu iddialarına yer vermişti.

