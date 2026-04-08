Rusya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu çok önemli bir adım. İran ve Amerikan heyetleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan temasların gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi değerlendiren Peskov, çatışmaların başlangıcından beri meselenin barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarına dikkati çekti.

Peskov, şunları kaydetti:

"Ateşkesle ilgili haberleri memnuniyetle karşıladık. Silahlı çatışma yolunda ilerlememe, özellikle de İran'ın ekonomik ve sivil unsurlarına yönelik saldırılardan vazgeçme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çok önemli bir adım. İran ve Amerikan heyetleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan temasların gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu, barışçıl istişarelerin sürdürülmesini sağlayacak. Her taraf, çıkarlarını silahlı müdahale yoluyla değil, müzakere masasında savunabilecektir."

Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin de ileride devam edeceği umudunu paylaşarak, "Bunu bekliyoruz. Amerikan temsilcileri ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Ukrayna konusundaki barışçıl girişimlerine büyük değer veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bloomberg'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ekim ayında yaptıkları telefon görüşmesinin dökümünü yayımlamasını değerlendiren Peskov, bunu hoş karşılamadıklarını belirtti.

Peskov, "Dökümde, Rusya ile Macaristan arasını bozacak unsur yok. Bloomberg'in haberinde yer alan bilgi, Orban'ın yeterince pragmatik olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Avrupa'da birçok gücün, Orban'ın ileride düzenlenecek seçimde kazanmasını istemediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama
Eski eşini öldürdü! Bodrum'daki dehşette verilen ceza belli oldu
Eski eşini öldürdü! Bodrum'daki dehşette verilen ceza belli oldu
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması
Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı: Taraftarı mest edecek o hamle
Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı: Taraftarı mest edecek o hamle
SGK tebliği ile bazı ilaçlar geri ödeme listesine alındı
SGK tebliği ile bazı ilaçlar geri ödeme listesine alındı
Vodafone "Memnunbüsler" ile kullanıcılara 20 milyon liralık fayda sağlandı
Vodafone "Memnunbüsler" ile kullanıcılara 20 milyon liralık fayda sağlandı
MediaMarkt Türkiye'den "Kapıda Cihaz Geri Alım" hizmeti
MediaMarkt Türkiye'den "Kapıda Cihaz Geri Alım" hizmeti
Hamaney'in Danışmanı Velayeti'den uyarı!
Hamaney'in Danışmanı Velayeti'den uyarı!
Özgür Özel'den ara seçime kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
Özgür Özel'den ara seçime kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
Ateşkes kararı sonrası İran'daki adada patlama sesleri
Ateşkes kararı sonrası İran'daki adada patlama sesleri