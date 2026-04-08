İran diz çöküp ateşkes için yalvardı! ABD'li bakan İran'ı fethetmiş gibi coştu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Pentagonda düzenlediği basın toplantısında İran ateşkesi için son dakika açıklamalar yaptı. ABD başkanı Donald Trump'ın İran'a merhamet gösterdiğini iddia eden bakan "İran diz çökmüş, merhamet dileniyordu. Bu yüzden Başkan Donald Trump, hazır tuttukları yıkıcı saldırıları iptal etti." dedi. Bakan İran'ın ateşkes için yalvardığını öne sürdü.

İRAN savaşında yapılan ateşkes sonrasında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "İran bu ateşkes için yalvardı" iddiasında bulundu. Bakan şunları söyledi:

-ABD kesin bir askeri zafer kazandı. İran'ın füze programı işlevsel olarak yok oldu.

-İran bu ateşkes için yalvardı, ve hepimiz bunu biliyoruz."

-"Dünyanın önde gelen terör destekçisi devlet, kendini, halkını veya topraklarını savunmakta tamamen yetersiz kaldı.

İran merhamet dilendi

ABD savunma bakanı, Trump'ın "İran'ın tüm ekonomisini dakikalar içinde felç etme gücüne" sahip olduğunu belirtip "Trump merhameti seçtiği" dedi. Bakan İran'ın savaşı bitirmek için diz çöktüğünü öne sürdü şu sözleri sarfetti:

-İran diz çökmüş, merhamet dileniyordu. Bu yüzden Başkan Donald Trump, hazır tuttukları yıkıcı saldırıları iptal etti.

-Ezici bir askeri baskıyla ezildiler. Başka seçenekleri yoktu:

-Ya anlaşmayı imzalayacaklardı ya da tam yıkımla yüzleşeceklerdi.

Trump merhamet gösterdi

-Başkan Trump, İran ekonomisini dakikalar içinde felç etme gücüne sahipti, ama merhameti seçti. İran, karşı konulmaz bir baskı altında ateşkesi kabul ettiği için o hedefleri vurmadı.”

-“Yeni İran rejimi bir şeyi çok net anladı: Bir anlaşma, onları bekleyen kaderden çok daha iyiydi.”

-Trump sadece savaşı kazanmadı. Aynı anda güç ve büyüklük de sergiledi.

- İran'ın artık bir hava savunma sistemi veya kapsamlı bir hava savunma sistemi yok . Yeni anlaşma kapsamında İran asla, asla nükleer silaha sahip olmayacak, tüm nükleer malzeme kaldırılacak. Şimdi gerçek bir barış şansımız var.

40 günde İran'ı dağıttık

-40 günden az bir sürede, muharip komutanlıklarımızdan biri olan Merkez Komutanlığı, CENTCOM, Amerika’nın toplam muharip gücünün yüzde 10’undan azını kullanarak dünyanın en büyük ordularından birini dağıttı. Dünyanın önde gelen devlet destekli terörizm sponsoru, kendini, halkını veya topraklarını savunmakta tamamen yetersiz kaldı. Gücümüzün sadece bir kısmını kullandık ve İran yıkıcı bir askeri yenilgiye uğradı.”

İranlılar aşağılandı

-"[İran] Amerika’yı cezasız kalacağını düşünerek kanatabileceğini sandı. Eh, bizi doğrudan karşımıza almaya çalıştığında neler olduğunu zor yoldan öğrendiler."

-"İranlılar, aşağılanmış ve moral bozuk - kaderlerini biz kontrol ediyoruz, tersi değil. Bu yüzden masaya geldiler."