Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si çocuk 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Abone ol

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z, tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti. Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

İddianamede sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu.

Çocuk sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.