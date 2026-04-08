Fatih Altaylı'dan CHP'ye Yılmaz Özdil tepkisi: Hiç doğru olmadı

Gazeteci Fatih Altaylı, gazeteci Yılmaz Özdil’in Sözcü TV'den istifa etmesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, CHP’ye “Al işte, durduk yere gazeteci kovduran ya da gazeteci istifa ettiren parti yönetimi ünvanı kazandınız. eleştirisini yöneltti.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'den ayrılmasının arkasında CHP yönetiminin olduğu iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Özgür Özel ile CHP ile polemiğe giren yayın politikasıyla CHP ile zaman zaman ters düşen Özdil için CHP yönetiminin, bu gruba bastı yaptığı iddia edildi. Tartışmalara ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'dan bir değerlendirme geldi.

“Al işte, durduk yere gazeteci kovduran ya da gazeteci istifa ettiren parti yönetimi ünvanı kazandınız. Bunu bir güç gösterisi olarak görüyorsanız onu bilemem ama hiç doğru olmadı” diyen Fatih Altaylı, “Oysa hiç müdahil olmasanız yine böyle bir gelişme olabilirdi. Çünkü okur ve izleyici zaten tüketimden gelen gücünü kullanarak Sözcü grubuna tepki gösteriyordu. Kanalın izlenme oranları düşüyor. Gazete okur kaybediyordu. Televizyon mecburen yön değiştirecek ya da gücünü yitirecekti. İzlenmediği için reklam gelirleri de düşecekti. Yılmaz Özdil de yayın politikasını gözden geçirecekti. CHP müdahil olarak hem kendine zarar verdi ve ilkelerini özümsemediği duygusunu uyandırdı hem de savunduğu basın özgürlüğüne zarar verdi” ifadelerini kullandı.

Altaylı, “Umarım CHP bu hatasından bir ders çıkarmıştır. Umarım Yılmaz Özdil de görevinin başında kalır” temennisini de ifade etti.

