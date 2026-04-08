İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırı açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırıya daha yüksek seviyede karşılık vereceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"Herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz"

Ateşkese rağmen "düşmanın aldatma taktiklerine" karşı temkinli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelerinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunuldu.