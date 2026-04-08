THY'de görevden alma! Ahmet Bolat ve Bilal Ekşi gitti işte yerine gelenler

Türk Hava Yolları’nın üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi görevden alındı. Yerlerine Murat Şeker ile Ahmet Olmuştur getirildi. İki isme de yeni görevleri bildirildi.

Abone ol

THY yönetim kurulu ve icra komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Şeker getirildi. THY genel müdürlük görevine ise Bilal Ekşi'nin yerine Ahmet Olmuştur atandı. Kararın 9 Nisan’da yapılacak THY Genel Kurulu’nda resmiyet kazanması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN MALİ İŞLERDEYDİ

Patronlardünyasının haberine göre Murat Şeker, 2016’dan bu yana THY’de mali işlerden sorumlu yönetici olarak görev yapıyordu. 2021 yılında da Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Murat Şeker, ekonomi doktorasını Minnesota Üniversitesi’nde tamamladı. Daha önce Dünya Bankası’nda ekonomist olarak da çalıştı. Yeni dönemde Murat Şeker’in özellikle THY’nin finansal büyüme politikalarında etkili olması bekleniyor.

AHMET OLMUŞTUR THY GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Ahmet Olmuştur da THY bünyesinde uzun yıllardır görev yapan isimler arasında yer alıyor. Kurumdaki çalışma hayatına 2000 yılında çağrı merkezinde başlayan Ahmet Olmuştur, daha sonra şirketin farklı birimlerinde görev üstlendi.

Son olarak pazarlama, satış ve ticari operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ahmet Olmuştur’un, şirket içinden yetişen bir yönetici olarak göreve getirildiği belirtiliyor. Uluslararası eğitim geçmişi ve IATA’daki deneyimiyle de biliniyor.