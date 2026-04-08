Davutoğlu'ndan geçici ateşkese ilişkin dikkat çeken sözler

ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Türkiye'nin bu ateşkesin arkasında durması gerektiğini söyledi. Davutoğlu "Bu 15 gün içinde Türkiye, bütün kurumlarıyla, bütün insani yardım kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle İran'a, İran halkına kapsamlı bir insani yardım paketi açıklamalıdır." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarında İran'a yönelik kullandığı dili eleştirdi, İslam'a ve Müslümanlara hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Pakistan, Malezya ve Endonezya ile yakın diyalog içinde, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için istişare mekanizması başlatılması çağrısı yapan Davutoğlu, "Bu 15 gün içinde Türkiye, bütün kurumlarıyla, bütün insani yardım kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle İran'a, İran halkına kapsamlı bir insani yardım paketi açıklamalıdır." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin gündemden düşürüldüğünü ileri süren Davutoğlu, "Bu projede derhal ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılıp bu dosya kapatılarak Türkiye gerçekten terörsüz bir döneme girmeli ve kendi vatandaşlarıyla kalıcı bir barışı tesis etmelidir." diye konuştu.