Nisan ayı promosyon kampanyaları belli oldu! İşte banka banka promosyon miktarları...
Nisan ayı itibarıyla bankalar arasında emekli maaş müşterisini kapma yarışı adeta bir promosyon savaşına dönüştü. 2026 yılının en büyük güncellemesiyle birlikte, nakit ödemeler ve ek avantajlarla birleşen toplam fayda paketi bazı bankalarda 100 bin TL sınırına dayandı.
İŞTE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR...
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Nisan 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü
8 Ekim 2025- 30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!