ABD Başkanı Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump “İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamasında nükleer kısmı da önemliydi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ateşkesten saatler sonra ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

-Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli bir Rejim Değişikliği sürecinden geçtiğini tespit ettiğimiz İran ile yakın bir çalışma içinde olacaktır.

-Uranyum zenginleştirmesi yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte çalışarak yerin derinliklerine gömülmüş tüm Nükleer "Tozları" (B-2 Bombardıman Uçakları ile) kazıp çıkaracaktır.

-Bu durum şu an ve bir süredir çok hassas bir Uydu Gözlemi (Uzay Kuvvetleri!) altındadır.

-Saldırı tarihinden itibaren hiçbir şeye dokunulmamıştır.

"15 MADDENİN ÇOĞU KABUL EDİLDİ"

-İran ile gümrük vergisi ve yaptırımların kaldırılması konusunu görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz.

-15 maddenin birçoğu üzerinde şimdiden mutabık kalınmıştır"

"SİLAH VERENE YÜZDE 50 VERGİ"

İkinci bir paylaşımında da bulunan Trump "İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 vergi uygulayacağız" ifadesinde bulundu.